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روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون

آلية عسكرية للجيش الأوكراني
20 أغسطس 2022 01:51

أفاد مصدر محلي، الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.
وقال فلاديمير ليونتييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء "قصفت منطقة محطة الطاقة الكهرومائية. وتم العمل على إسقاط الأهداف، وقد نجح نظام الدفاع الجوي بذلك".
وسيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيا، بالإضافة إلى سيطرته على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، حيث قطع أوكرانيا عن بحر آزوف، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
وتقول أوكرانيا إنها تستعد لهجوم مضاد لاستعادة جزء من الأراضي في الجنوب بينها خيرسون ومنطقة زابوريجيا المجاورة التي توجد فيها محطة الطاقة النووية.

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المصدر: د ب أ
أوكرانيا
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آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
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