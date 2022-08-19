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مئات الخروقات «الحوثية» في 5 أيام

مئات الخروقات «الحوثية» في 5 أيام
20 أغسطس 2022 01:30

عدن (الاتحاد)

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ارتكبت ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، 467 خرقاً للهدنة الأممية خلال 5 أيام امتدت من 14 إلى 18 أغسطس، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن الخروقات توزّعت بين 122 خرقاً في جبهات محور حيس جنوب الحديدة، و94 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و85 خرقاً في جبهات محور تعز، و82 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و51 خرقاً غرب محافظة حجة، و21 خرقاً في جبهات الجوف، و8 خروقات في محور الضالع، وأربعة خروقات بمحافظة صعدة. وتنوّعت الخروقات، بين محاولات مجاميع «حوثية» مسلّحة التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهات مأرب والساحل الغربي، وإطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 13 من قوات الجيش وإصابة 27 آخرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وتنوّعت بقية الخروقات بين استحداث مواقع وخنادق، وحشد تعزيزات ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.
إلى ذلك، رصد محور تعز العسكري، ارتكاب المليشيات الحوثية 3769 خرقاً منذ إعلان الهدنة الأممية في الثاني من أبريل الماضي. وأوضح بيان صادر عن محور تعز العسكري، أن خروقات الميليشيات «الحوثية» أسفرت عن مقتل 18 جندياً وإصابة 110 آخرين، مشيراً إلى أن الخروقات في تعز، منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضي، بلغت 306 خروق.  وتنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين.

الحوثيين
اليمن
الحديدة
تعز
الضالع
صعدة
الجوف
مأرب
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