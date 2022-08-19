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«البنتاغون» يعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف

«البنتاغون» يعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف
20 أغسطس 2022 01:30

واشنطن (أ ف ب) 

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز «هيمارز». 
وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحافيين، إن المساعدة الجديدة تشمل أيضاً إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف من عيار 105 ملم تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.
كما ستزود واشنطن كييف بـ15 طائرة استطلاع من دون طيار من طراز «Scan Eagle»، يبلغ نطاق عملها أكثر من 100 كيلومتر، وتسمح بعمليات مراقبة في ساحة المعركة، حتى في الظروف الجوية السيئة، إضافة إلى ألف صاروخ جافلين جديد مضاد للدبابات. والمساعدات العسكرية الجديدة هي التاسعة عشرة منذ أغسطس 2021، وتشمل أيضاً لأول مرة المركبات المدرعة المضادة للألغام «MaxxPro»، المخصصة لنقل القوات في مناطق مزروعة بالألغام. وذكرت المسؤولة الأميركية، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن المساعدات تشمل أيضًا صواريخ «Harm» جو-أرض المضادة للرادار، والتي تمكن الأوكرانيون من تكييفها مع قاذفاتهم من طراز ميغ الروسية الصنع.
وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت في الأسابيع الأخيرة من وقف تقدم القوات الروسية في جنوب وشرق البلاد، مستشهدة باستخدامها الناجح لصواريخ «هيمارز» الأميركية.
وقالت: «يمكنكم أن تلاحظوا عدم إحراز الجانب الروسي أي تقدم في ساحة المعركة».
وأضافت: «رغم ذلك، لم نشهد أي استعادة للأراضي من قبل القوات الأوكرانية، لكننا سجلنا ضعفاً واضحاً للمواقع الروسية في عدة أماكن».
وفي وقت أكدت فيه الولايات المتحدة دائماً، حتى الآن، أنها ستوفر أسلحة «دفاعية» فقط، ألمحت مسؤولة البنتاغون إلى أن الهدف الآن هو مساعدة القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد، الذي تستعد له لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب البلاد.
وأشارت إلى أن «المعدات المضادة للألغام هي مثال جيد لما يحتاج إليه الأوكرانيون لتحرز قواتهم تقدما وتستعيد الأراضي».

البنتاغون
كييف
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