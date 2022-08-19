فنلندا تستضيف محادثات ثلاثية مع السويد وتركيا

ميكيلي (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الفنلندي، أمس، أن بلاده ستستضيف اجتماعاً ثلاثياً مع السويد وتركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك بعدما أعلنت أنقرة معارضتها انضمام البلدين الشماليين إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو في تصريح للصحافيين، إن «ممثلين عن فنلندا والسويد وتركيا سيلتقون في فنلندا في أغسطس».

ولم يحدد الوزير موعدا للقاء، لكن نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو كان قد أشار إلى لقاء ثلاثي مرتقب في 26 أغسطس. وهذا العام، تخلّت السويد وفنلندا عن سياسة عدم الانحياز التي كانتا تتّبعانها منذ زمن، وأعلنتا أنهما تعتزمان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما بدأت روسيا الهجوم على أوكرانيا في فبراير.

وصادقت الولايات المتحدة ومعها أكثر من نصف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على طلبي انضمام السويد وفنلندا. إلا أن آلية الانضمام إلى التكتل تتطلّب إجماع الدول الأعضاء.

وتركيا هي العضو الوحيد الذي يعارض انضمام البلدين، وتطالب هلسنكي وستوكهولم بتقديم تنازلات قبل إعطاء موافقتها على طلبيهما.