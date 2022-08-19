الأوكرانيون يتبرعون لصالح جيشهم

بفضل حملة جمع تبرعات، سيتمكن الجيش الأوكراني من الحصول على صور سريعة وعالية الدقة من الأقمار الصناعية لتحركات الجيش الروسي. وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع فيسبوك، الجمعة، أن الجمع بين صور الاستطلاع والأسلحة الحديثة يفتح فرصا جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية. وقال ريزنيكوف "لنفترض أن أي صواريخ مدفعية سريعة الحركة مثل هيمارس أو صواريخ إم 270 أو مارس 2، وأي بندقية آلية ومدفع ذاتي الحركة ستكون قادرة على التدمير بشكل أكبر فعالية". وهذه الأنظمة المذكورة من الأسلحة هي قاذفات صواريخ سريعة الطلقات وبعيدة المدى كانت أوكرانيا تستخدمها خلال الأسابيع الماضية بعيدا عن الخطوط الأمامية. ووفقا للعقد المبرم مع شركة "آي سي إي واي إي" الفنلندية يمكن للحكومة الأوكرانية استخدام رادارات القمر الصناعي على مدار الساعة، حيث يوفر أيضا الصور في الليل ومع وجود السحب. جاءت الأموال من خلال حملة لجمع التبرعات في أوكرانيا بدأها المذيع في التلفزيون الأوكراني سيرهي بريتولا. وقالت تقارير إعلامية إنه جمع، حتى الآن، حوالي 600 مليون جريفنا أوكرانية (أي ما يعادل 16,2 مليون يورو)، وكان من المفترض استخدامها لشراء طائرات قتالية مسيرة. وعندما تبرعت الشركة المصنعة بهذه الطائرات لأوكرانيا، وجهت التبرعات لشراء حق استخدام الأقمار الصناعية بدلا من ذلك.