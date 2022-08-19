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أميركا تدعم مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
20 أغسطس 2022 00:31

ذكر البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي إذا حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
يأتي ذلك بعد أن قال رئيس إندونيسيا إن الرئيس الروسي سيشارك على الأرجح في القمة.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأميركى، في بيان "كما قال الرئيس بايدن بنفسه علانية، إنه لا يعتقد أن الرئيس بوتين يتعين أن يحضر اجتماعات مجموعة العشرين" في ظل الوضع الراهن في أوكرانيا. وأضاف المجلس أنه إذا حضر بوتين، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن زيلينسكي يجب أن يشارك أيضا.
كان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال إنه يتوقع أن يحضر كل من بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج القمة، التي ستعقد في نوفمبر المقبل، تماشيا مع رغبته في عدم الانحياز لأي طرف بشأن الأزمة في أوكرانيا والخلافات بين الولايات المتحدة والصين.

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المصدر: د ب أ
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