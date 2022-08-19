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تونس تنقذ عشرات المهاجرين أثناء التوجه إلى أوروبا

إنقاذ مهاجرين قبالة تونس
20 أغسطس 2022 00:22

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إنقاذ 101 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الشرقية للبلاد أثناء محاولة التوجه إلى أوروبا.
وأفادت الوزارة بأن وحدات عائمة تابعة لجيش البحر تدخلت في منطقة تبعد 37 ميلاً شرق مدينة المنستير.
كان المهاجرون، وهم من دول عربية وأخرى من أفريقيا جنوب الصحراء، ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.
من جانبها، ضبطت وحدات الحرس البحري منذ الثامن من الشهر الجاري أكثر من ألف مهاجر غير شرعي.
وأفاد المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبالي، الخميس، بضبط 63 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.
وعلى الرغم من حوادث الغرق الجماعية المتكررة، يخاطر الشباب من مختلف الدول الأفريقية بحياتهم لركوب البحر عبر زوارق صغيرة بحثا عن فرص حياة أفضل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية بوتيرة أكبر خلال فصل الصيف مع استقرار المناخ.
ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 7500 مهاجر إلى إيطاليا بطرق غير شرعية هذا العام حتى نهاية يوليو.

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المصدر: د ب أ
تونس
مهاجرون
إيطاليا
إنقاذ المهاجرين
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