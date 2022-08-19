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الجزائر تسيطر على غالبية حرائق الغابات

آثار حرائق غابات في الجزائر
20 أغسطس 2022 00:01

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، السيطرة على غالبية الحرائق التي اجتاحت منذ يومين مناطق حرجية في شمال شرق البلاد، مودية بحياة 37 شخصاً على الأقلّ، على الرغم من اندلاع حرائق جديدة في منطقة الطارف بالقرب من الحدود مع تونس.
وقالت الشرطة في المساء إنها "أغلقت العديد من الطرقات في الطارف بسبب عودة النيران".
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات إجلاء لأسر في قرية "واد الحوت" القريبة من غابة في منطقة "القالة".
كانت الحماية المدنية كتبت على تويتر "على الساعة الواحدة (التوقيت المحلي)، تعمل وحدات الحماية المدنية حاليا على إخماد سبعة حرائق على مستوى ولايتي الطارف (4 حرائق) وبولاية سكيكدة (3 حرائق)" في شرق البلاد.
وصرّح العقيد فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية في وقت سابق "تمّت السيطرة بالكامل على كلّ الحرائق".
وارتفعت الحصيلة الموقتة إلى 37 قتيلا، ثلاثون منهم في الطارف على الحدود مع تونس بينهم 11 طفلا وست نساء، فضلا عن خمسة آخرين قضوا في منطقتي سوق أهراس (شرق) وقتيلين في سطيف (شرق). 

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المصدر: آ ف ب
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