إطلاق نار عشوائي داخل مركز تسوق في السويد

أصيب شخصان خلال إطلاق نار داخل مركز للتسوق في مدينة مالمو السويدية، اليوم الجمعة.وذكرت الشرطة، في بيان، أنها ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار، مضيفة أنه لم يعد هناك أي خطر. وقالت إيفلينا أولسون المتحدثة باسم الشرطة لصحيفة إخبارية محلية "أصيب شخصان ومن غير الواضح مدى خطورة إصابتيهما". وأكدت الخدمات الصحية المحلية بعد فترة وجيزة أن أحدهما مصاب بجروح خطيرة. وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار مرتبط بعصابات في مالمو. وتجري الشرطة مقابلات مع شهود العيان لمعرفة كيفية حدوث إطلاق النار. وقالت أولسون "ليس هناك وضع نشط الآن. نحاول تكوين انطباع عما حدث وجمع شهادات أشخاص ربما شهدوا إطلاق النار بطرق مختلفة". وأصيبت امرأة، يوم الثلاثاء الماضي، برصاصة في بطنها بينما كانت تستقل عربة "ترام" في مدينة جوتنبرج السويدية.