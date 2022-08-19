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اشتباكات خلال اقتحام مسلحين فندقاً في مقديشو

دخان ونيران تتصاعد من الفندق
19 أغسطس 2022 22:03

قالت الشرطة وضباط مخابرات إن اشتباكات اندلعت، اليوم الجمعة، بين قوات الأمن ومهاجمين خلال اقتحامهم فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نار.
وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بسقوط ضحايا.
وأكد ضابط شرطة لوكالة رويترز للأنباء أن "سيارتين ملغومتين استهدفتا فندق حياة. أصابت إحداهما حاجزا قرب الفندق وضربت الأخرى بوابة الفندق. نعتقد أن المقاتلين داخل الفندق".
وأكد ضابطا مخابرات لم يرغبا في الكشف عن اسميهما وقوع الحادث.
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب مجموعة "سايت" للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتشددة.
ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن سقوط ضحايا على الرغم من أن شاهدا من رويترز قال إن دوي الانفجارات ما زال مسموعا من اتجاه الفندق.
وفندق حياة هو جهة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.
وأفاد المسؤول الأمني عبد القادر حسن أن الهجوم استدعى اشتباكا مسلّحا عنيفا بين قوات الأمن ومسلّحين إرهابيين لا يزالون متحصّنين داخل المبنى، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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الصومال
مقديشو
اقتحام
فندق
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