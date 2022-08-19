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طائرات مُسيرة وصواريخ.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

أنظمة المدفعية "هيمارس" الأميركية
19 أغسطس 2022 20:50

قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن قيمة الحزمة تبلغ 775 مليون دولار أميركي وتشمل ذخيرة و16 منظومة "هاوتزر" إضافية.
كما تضم الحزمة 15 طائرة استطلاع مُسيرة من طراز (سكان إيجل) و40 مركبة (ماكسبرو إم.آر.إيه.بي) مقاومة للألغام ونحو ألف من صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
وأكد المسؤول أن الحزمة تشمل أيضا ذخيرة وأنظمة مدافع "هاوتزر" إضافية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن المساعدات الجديدة تضم منظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز "هيمارس".
وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاجون للصحفيين إن الحزمة تشمل أيضا قذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.
بهذه الحزمة، سيبلغ مجموع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الحالية 10.6 مليار دولار.

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