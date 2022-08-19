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روسيا تعلق شحنات الغاز إلى أوروبا لمدة 3 أيام

خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1
19 أغسطس 2022 20:36

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، اليوم الجمعة، تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام.
وقالت غازبروم، في بيان "في 31 أغسطس 2022 ستتوقف وحدة ضغط الغاز الوحيدة ترينت 60 عن العمل لمدة ثلاثة أيام بهدف الصيانة" التي سيشارك فيها تقنيون من شركة "سيمنز".
وأضافت أن "نقل الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم سيتوقف لمدة ثلاثة أيام"، مؤكدة أنه "من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة" من التشغيل. 
وقالت غازبروم "بعد انتهاء هذه الأعمال وفي ظل عدم وجود أعطال فنية، ستُستأنف عمليات التسليم بمقدار 33 مليون متر مكعب من الغاز يومياً". 
وقد يزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا. 
منذ فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو، خفضت روسيا عدة مرات إمدادات الغاز إلى أوروبا، التي تعتمد عليها بشدة. 
وكانت حوالي 40 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تأتي من روسيا حتى العام الماضي. 
في الأسابيع الأخيرة، بررت روسيا خفض شحناتها من الغاز بعدم إعادة توربين تم إصلاحه في كندا. وتقول موسكو إن التوربين ضروري لضمان التشغيل السليم لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1".

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المصدر: رويترز
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