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وزير أميركي أسبق يحذر من تصعيد بين واشنطن وبكين

هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق
19 أغسطس 2022 20:23

قال وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر إن من الممكن أن يتحول التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى "التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية".
وأوضح كيسنجر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية التلفزيونية الأميركية وعرضت مقتطفات منها اليوم الجمعة "الشيء الفريد في الوضع هو أن كلا البلدين لديه القدرة على تدمير العالم. وعندما يدخلان في صراع، لا توجد أي قيود في استخدام التكنولوجيا".
وأكد كيسنجر، البالغ من العمر 99 عاماً، إنه إذا كان هناك صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فإن العالم سيبدو اليوم أسوأ بلا حدود مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى.
وأضاف كيسنجر "أعتقد أن من واجب سياستنا الخارجية وسياستهم مناقشة القضايا التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة".
ووصف كيسنجر زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لتايوان بأنها "غير حكيمة"، مبيناً أنها قطرة أخرى في المحيط، منحت الصين الفرصة لتهديد تايوان.
يدعو كيسنجر إلى سياسة الوفاق مع الصين، وكان قد سافر في نوفمبر 2019 إليها، وحذر من التصعيد بين الولايات المتحدة والصين، كما التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج.
عمل كيسنجر كمستشار للأمن القومي ووزير خارجية للولايات المتحدة بين عام 1973 وعام 1977. حصل عام 1973 على جائزة نوبل للسلام لنجاحه في إبرام اتفاقية الهدنة والانسحاب مع ما كان يعرف آنذاك بفيتنام الشمالية.

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المصدر: رويترز
هنري كيسنجر
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