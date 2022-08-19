بريطانيا: إصابات كورونا عند أقل مستوى خلال شهرين

أظهرت البيانات في بريطانيا أن إصابات كوفيد-19 تراجعت إلى أقل مستوى لها خلال شهرين، في دليل جديد على أن الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد تنحسر. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن عدد المرضى، الذي يعالجون من الفيروس في المستشفيات، يواصل التراجع رغم أن الخبراء يحذرون من أن الإصابات من المرجح أن ترتفع مجددا في الخريف والشتاء. وسوف تعرض السلطات البريطانية جرعة تنشيطية ثانية على كل من تجاوز الخمسين عاما من أجل زيادة الوقاية قبل الموجات المستقبلية المتوقعة من الفيروس. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأن التقديرات توضح أن ما مجموعه 1,7 مليون شخص ضمن عائلات أصيبوا بكوفيد-19 في الأسبوع الذي انتهى في الثامن أغسطس الجاري. ويمثل هذا تراجعا بنسبة 34 % عن التقدير السابق الذي بلغ 2,6 مليون للأسبوع الذي انتهى في 26 يوليو الماضي.