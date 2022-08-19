السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بوتين يحذر من «كارثة» في محطة زابوريجيا النووية

بوتين وماكرون خلال لقاء عن بعد (أرشيفية)
19 أغسطس 2022 18:24

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من «كارثة» في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.
وأوضح الكرملين أن التحذير جاء خلال محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الوضع في أوكرانيا.
وأضاف الكرملين، في بيان حول المحادثة التي قال إنها جاءت بطلب من ماكرون، أن "فلاديمير بوتين شدد، على وجه الخصوص، على أن القصف المنهجي لمحيط محطة زابوريجيا النووية من قبل الجيش الأوكراني يثير خطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي لمساحات شاسعة من الأراضي".
وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين وماكرون يدعوان إلى تفتيش تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا "في أسرع وقت"، مشيرة إلى أن بوتين أكد استعداد روسيا لتزويد مفتشي الوكالة بكافة سبل المساعدة اللازمة.
وبحسب الكرملين، فقد أخبر بوتين ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
تتعرض المحطة منذ أسابيع لقصف من حين لآخر. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن قصفها.
وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تخطط لقصف المحطة لتحميل موسكو المسؤولية عن الكارثة النووية التي ستعقب ذلك.
من جانبها، تتهم أوكرانيا روسيا باستغلال المحطة كدرع لقواتها، بحيث يهاجمون منها المدن الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
بوتين يندد بعوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية
جوتيريش يوجه نداء إلى روسيا بشأن محطة زابوريجيا
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
محطة زابوريجيا النووية
كارثة نووية
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©