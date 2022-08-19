بوتين يحذر من «كارثة» في محطة زابوريجيا النووية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من «كارثة» في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. وأوضح الكرملين أن التحذير جاء خلال محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلالها الوضع في أوكرانيا. وأضاف الكرملين، في بيان حول المحادثة التي قال إنها جاءت بطلب من ماكرون، أن "فلاديمير بوتين شدد، على وجه الخصوص، على أن القصف المنهجي لمحيط محطة زابوريجيا النووية من قبل الجيش الأوكراني يثير خطر وقوع كارثة واسعة النطاق يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي لمساحات شاسعة من الأراضي". وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين وماكرون يدعوان إلى تفتيش تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا "في أسرع وقت"، مشيرة إلى أن بوتين أكد استعداد روسيا لتزويد مفتشي الوكالة بكافة سبل المساعدة اللازمة. وبحسب الكرملين، فقد أخبر بوتين ماكرون باستمرار العقبات أمام توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. تتعرض المحطة منذ أسابيع لقصف من حين لآخر. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن قصفها. وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تخطط لقصف المحطة لتحميل موسكو المسؤولية عن الكارثة النووية التي ستعقب ذلك. من جانبها، تتهم أوكرانيا روسيا باستغلال المحطة كدرع لقواتها، بحيث يهاجمون منها المدن الأوكرانية.