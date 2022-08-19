جوتيريش يوجه نداء إلى روسيا بشأن محطة زابوريجيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا، اليوم الجمعة، بعدم قطع محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحاي على هامش زيارته إلى ميناء أوديسا الأوكراني، "بالطبع، كهرباء زابوريجيا هي كهرباء أوكرانية (...) ينبغي احترام هذا المبدأ بشكل كامل".

وقالت "إينيرغواتوم"، الشركة المشغّلة للمحطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إنها تخشى أن تقطع روسيا محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأكدت الشركة، عبر موقع "تلغرام"، أن "هناك معلومات تفيد بأن المحتلّين الروس يعتزمون وقف تشغيل المفاعل وقطعه عن خطوط تزويد نظام الكهرباء الأوكراني".

وبحسب الشركة المشغّلة الأوكرانية، فإن الجنود الروس يبحثون عن إمدادات لمولّدات تعمل بالديزل ستُستخدم بعد وقف تشغيل المفاعل وقد فرضوا قيودًا على وصول الموظفين إلى الموقع.

في الأسابيع الأخيرة، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشنّ عمليات قصف على المحطة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، ما بعث مخاوف من حصول كارثة كبرى في أوروبا.

وقال جوتيريش، أمس الخميس، إن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا سيكون بمثابة "انتحار"، في إشارة إلى انفجار المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل في 26 أبريل 1986، ما أدى إلى تسرب إشعاعي واسع امتدّ إلى أوروبا كلّها. ودعا إلى جعل المحطة "منزوعة السلاح" لعدم استخدامها "في أي عملية عسكرية مهما كانت".

وتسيطر قوات روسية على المحطة منذ مارس الماضي.



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المصدر: آ ف ب