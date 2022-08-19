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روسيا تحذر مجدداً من كارثة نووية في محطة زابوريجيا

منشأة زابوريجيا النووية
19 أغسطس 2022 17:17

حذرت موسكو مجدد، اليوم الجمعة، من احتمال وقوع كارثة نووية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن القومي الروسي في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم، قوله إن الجيش الأوكراني يقصف المحطة النووية بأسلحة.
وأضاف خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون "إذا وقعت كارثة، ستشعر جميع أرجاء العالم بالتبعات".
كانت روسيا حذرت، أمس الخميس، من كارثة نووية في المحطة على غرار كارثة تشيرنوبيل عام 1986. 
وقال مصدر محلي للتلفزيون الروسي إن الهجمات الأوكرانية تهدد بإلحاق ضرر بنظام التبريد في المفاعلات ووحدات تخزين النفايات النووية.
وأوضح المصدر أن «نظام التبريد هو الذي يضمن العمل الموثوق للمحطة النووية»، محذراً من كارثة.
 وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات باستهداف المحطة. 
وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تخطط لقصف المحطة لتحميل موسكو المسؤولية عن الكارثة النووية التي ستعقب ذلك.
من جانبها، تتهم أوكرانيا روسيا باستغلال المحطة كدرع لقواتها، بحيث يهاجمون منها المدن الأوكرانية.

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