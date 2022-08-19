رئيس إندونيسيا: بوتين وشي سيحضران قمة مجموعة العشرين
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (أرشيفية)
19 أغسطس 2022 17:07
قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، إن من المتوقع أن يحضر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج قمة مجموعة العشرين المقررة في بالي خلال شهر نوفمبر المقبل. وأضاف ويدودو، في حوار نشر اليوم "شي جين بينج سوف يأتي. الرئيس بوتين أبلغني أيضا أنه سوف يأتي". تتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين. وكان ويدودو قد دعا بوتين ولكن الكرملين لم يؤكد حتى الآن خطط الزعيم الروسي. وأكدت سيتي روحيني مستشارة الرئيس أن ويدودو تم إخباره بأن بوتين وشي سيحضران للقمة. وأوضحت "هذا ما قاله الرئيس". وأَضافت روحيني "بطبيعة الحال، ترغب إندونيسيا، باعتبارها رئيسة مجموعة العشرين، أن تكون القمة منتدى يجتمع فيه الجميع في مناخ ودي". وسعى ويدودو إلى التوسط بين روسيا وأوكرانيا، حيث زار الدولتين في أواخر يوليو الماضي في رحلة وصفها بأنها مهمة سلام. وحذر من أن أزمة غذاء عالمية الأزمة الأوكرانية ستدفع بسكان الدول النامية والفقيرة إلى "هاوية الفقر المدقع والجوع الشديد". ودعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين. وتمر العلاقات بين روسيا ودول الغرب بمرحلة من التوتر بسبب الأزمة في أوكرانيا. كما تشهد العلاقات مع الصين توترات بسبب قضايا عدة منها الوضع في تايوان والتجارة الدولية. وقال الرئيس الإندونيسي إن بلاده تسعى للتجارة والاستثمار ولا تسعى للانضمام إلى أي تكتل. وتابع "إندونيسيا تريد أن تكون صديقة للجميع". وأوضح "ليس لدينا مشاكل مع أي دولة".