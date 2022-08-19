الجزائر تعلن السيطرة الكاملة على الحرائق

تمّت السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت الأربعاء والخميس مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر، مودية بحياة 38 شخصا على الأقلّ، وفق ما قال مسؤول في الحماية المدنية لوكالة فرانس برس.

وصرّح العقيد فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية "تمّت السيطرة بالكامل على كلّ الحرائق".

وارتفعت الحصيلة المؤقتة إلى 37 قتيلا، من بينهم 11 طفلا وست نساء في الطارف على الحدود مع تونس. غير أن عدة وسائل إعلام أفادت بوفاة ضحية أخرى، هو رجل في الثانية والسبعين قضى في قالمة (الشرق).

وخلال الساعات الـ48 ساعة الماضية، تم حشد أكثر من 1700 عنصر إطفاء لاحتواء حوالى عشرين حريقا حرجيا أسفر عن نحو مئتي جريح، من بينهم مصابون بحروق خطرة.