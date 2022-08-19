السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس التشيكي يغادر المستشفى

الرئيس التشيكي يغادر المستشفى
19 أغسطس 2022 14:22

أفادت وكالة الأنباء التشيكية بأن الرئيس ميلوش زيمان غادر المستشفى المركزي العسكري في براج اليوم الجمعة بعد إقامة لمدة يوم واحد.
ويستخدم زيمان (77 عاما) كرسيا متحركا وأمضى العام الماضي أكثر من ستة أسابيع في المستشفى للعلاج من حالة خطيرة لم يُكشف عنها أثارت قلقا مؤقتا بشأن قدرته على أداء واجباته.
ويتمتع زيمان بصلاحيات تشمل تعيين رؤساء الوزراء ومحافظي البنك المركزي، لكن معظم السلطة التنفيذية في يد الحكومة.
وتنتهي فترة ولاية زيمان الأخيرة، البالغة خمس سنوات، في مارس من العام المقبل.
ولم يرد المتحدث باسم الرئيس على طلب من رويترز للتعليق.

أخبار ذات صلة
دخول الرئيس التشيكي المستشفى
تفاقم حرائق الغابات على جانبي حدود ألمانيا والتشيك
المصدر: رويترز
التشيك
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©