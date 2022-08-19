السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تعطل السكك الحديدية في النمسا بسبب العواصف

تعطل السكك الحديدية في النمسا بسبب العواصف
19 أغسطس 2022 14:09

 تعطلت خطوط السكك الحديدية في النمسا اليوم الجمعة بعد يوم من هبوب عواصف مميتة في أنحاء أوروبا، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق.
ولم تعمل خطوط القطارات كالمعتاد في ولايتي كيرنتن وشتايرمارك النمساويتين، بعد أن هبت رياح وصلت سرعتها إلى 139 كيلومترا في الساعة مما أدى إلى تضرر أبراج كهرباء وانقطاع إمدادات الطاقة عن مئات الآلاف من المنازل، إلى جانب النقل بالسكك الحديدية.
وقالت هيئة السكك الحديدية النمساوية إنه تعين تحويل القطارات من فيينا إلى البندقية عبر زالتسبورج، بينما توقفت أيضا خطوط إقليمية.
ومع ذلك أُعيد فتح الطريق السريع "إيه 2" الجنوبي اليوم الجمعة، وذلك بعد إغلاقه بسبب تساقط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في الأنفاق، وفقا لمشغل الطريق السريع "أسفيناج".
ولقي طفلان حتفهما أمس الخميس وأصيب نحو 12 شخصا بجروح بعضها خطيرة عندما سقطت أشجار في بحيرة كيرنتن في سانت أندرا.

أخبار ذات صلة
خالد الهنائي: معسكر الوحدة ناجح بـ «امتياز»
أنهار وبحيرات النمسا مهددة بالجفاف
المصدر: د ب أ
النمسا
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©