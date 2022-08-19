السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن

الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
19 أغسطس 2022 12:01

توقفت شبكة النقل في لندن اليوم الجمعة إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية فيما يؤثر التضخم الذي تجاوز عشرة في المئة على قيمة الأجور.
وقالت هيئة النقل في لندن إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كليا أو جزئيا، كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات في غرب المدينة.
وأضرب عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية الوطنية الأوسع نطاقا عن العمل أمس الخميس، ويخططون لإضراب آخر غدا السبت.
وعانى المسافرون في مختلف أنحاء البلاد بالفعل من الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية هذا العام، التي نظمتها النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بلغ 10.1 بالمئة في يوليو ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982، إذ أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا على المستهلكين بشكل مباشر من خلال ارتفاع فواتير منازلهم، وبشكل غير مباشر جراء زيادة أسعار المواد الغذائية.
وأدى ذلك إلى مواجهة بين الشركات، التي تقول إن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب يحد من مجال التفاوض، والنقابات التي تقول إن عمالها لا يستطيعون تحمل نفقات المعيشة والحكومة التي تشعر بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور قد تغذي التضخم.
ويخطط العاملون في قطاعات بريطانية أخرى أيضا لإضرابات ومن بينهم عمال الموانئ والمحامون والمدرسون والممرضون ورجال الإطفاء وموظفو المطارات والبريد.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تقترض أكثر من المتوقع في يوليو
بريطانيا: إصابات كورونا عند أقل مستوى خلال شهرين
المصدر: رويترز
لندن
بريطانيا
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©