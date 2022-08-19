السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية

إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية
19 أغسطس 2022 09:35

قالت الشرطة الألمانية إنه تم إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء في برلين يوم الخميس.
وجاء في تغريدة للشرطة الألمانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أنه تم السماح لما يصل إلى 12 ألف ساكن تم إجلاؤهم بعد العثور على القنبلة في حي فريدريشسهان بالعاصمة الألمانية بالعودة إلى منازلهم.
وسيجري نقل ما تبقى من القنبلة إلى موقع تفجير تابع للشرطة في منطقة جرونفالد .
وترجع القنبلة التي لم تنفجر إلى الحرب العالمية الثانية، وقد تم العثور عليها صباح يوم الخميس في موقع بناء بين نهر شبريه ومحطة قطار أوستكرويتس في شرق العاصمة برلين. وتم إغلاق منطقة يصل نصف قطرها إلى 500 متر حول الموقع.

أخبار ذات صلة
«المالية» الألمانية: التوقعات الاقتصادية قاتمة
12000 ألماني يغادرون منازلهم بسبب قنبلة
المصدر: د ب أ
قنبلة
ألمانيا
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©