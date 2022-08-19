قالت الشرطة الألمانية إنه تم إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال بناء في برلين يوم الخميس.

وجاء في تغريدة للشرطة الألمانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أنه تم السماح لما يصل إلى 12 ألف ساكن تم إجلاؤهم بعد العثور على القنبلة في حي فريدريشسهان بالعاصمة الألمانية بالعودة إلى منازلهم.

وسيجري نقل ما تبقى من القنبلة إلى موقع تفجير تابع للشرطة في منطقة جرونفالد .

وترجع القنبلة التي لم تنفجر إلى الحرب العالمية الثانية، وقد تم العثور عليها صباح يوم الخميس في موقع بناء بين نهر شبريه ومحطة قطار أوستكرويتس في شرق العاصمة برلين. وتم إغلاق منطقة يصل نصف قطرها إلى 500 متر حول الموقع.