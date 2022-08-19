ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الصين إلى 17 شخصاً

ذكر التلفزيون الصيني الرسمي اليوم الجمعة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات المفاجئة في شمال غربي الصين ارتفع إلى 17 شخصا، فيما لا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة مساء يوم الأربعاء الماضي في الجبال بمقاطعة داتونج بالقرب من مدينة شينينج بإقليم تشينجهاي. وتضرر أكثر من 6 آلاف شخص.

وأدى هطول الأمطار إلى وقوع انهيارات أرضية أعاقت الأنهار وأدت إلى تحويل مسارها. كما جرفت المياه مبنيين اثنين فيما تضرر بشدة 14 آخرين.

وتم العثور على 20 شخصا كانوا في عداد المفقودين. وشارك نحو 2000 شخص في جهود الإنقاذ.