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إستونيا تقرر تقديم من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

إستونيا تقرر تقديم من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
19 أغسطس 2022 08:58

تعتزم إستونيا تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية، مثل أسلحة الهاون ومضادات الدبابات، لاستخدامها في الصراع مع روسيا، وفقا لما أعلنته الحكومة في تالين يوم الخميس.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع في إستونيا أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" تعتزم أيضا دعم المبادرة البريطانية لتوسيع تدريب القوات المسلحة الأوكرانية، والتبرع بمستشفى ميداني ثان لأوكرانيا بالتعاون مع ألمانيا.
وقال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور:"القتال في أوكرانيا مستمر في التصاعد. وعلى الرغم من وصول المزيد والمزيد من الأسلحة الغربية إلى الخطوط الأمامية، فإن مسؤوليتنا الأخلاقية هي مواصلة دعم أوكرانيا".
وتابع "إنهم يقاتلون من أجل قيمنا المشتركة، وإذا كان هناك أي شيء يمكننا إرساله إلى الأوكرانيين، فعلينا القيام بذلك".
وتقول إستونيا إنها قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون يورو (252 مليون دولار) منذ بداية الحرب قبل نحو ستة أشهر.
ومن بين الأسلحة التي زودت بها إستونيا أوكرانيا ألغام مضادة للدبابات أميركية الصنع وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.

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