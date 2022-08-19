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قتلى في تصادم بين طائرتين في مطار بكاليفورنيا

قتلى في تصادم بين طائرتين في مطار بكاليفورنيا
19 أغسطس 2022 08:47

اصطدمت طائرتان صغيرتان، على متنهما مجتمعتين ثلاثة أشخاص، ببعضهما البعض قبيل هبوطهما فوق مطار محلّي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في حادث أسفر عن سقوط "قتلى" لم يتّضح عددهم في الحال، بحسب ما أفادت السلطات.
وقالت "إدارة الطيران المدني" الأميركية إنّ الاصطدام وقع بين طائرة سيسنا 340 ثنائية المحرك كان على متنها شخصان، وطائرة سيسنا 152 أحادية المحرك كان على متنها الطيار فقط.
وأضافت في بيان أنّ الطائرتين "اصطدمتا ببعضهما البعض بينما كان الطياران في مرحلة الهبوط الأخيرة في مطار واتسونفيل المحلّي"، المنشأة الصغيرة الواقعة على بُعد حوالي 120 كلم جنوب مدينة سان فرانسيسكو.
من جهتها قالت إدارة مدينة واتسونفيل إنّ الحادث أسفر عن سقوط "قتلى"، من دون أن تحدّد عددهم أو تقدّم مزيداً من التفاصيل.
لكنّ بيان إدارة الطيران المدني أكّد أنّ الحادث لم يوقع أيّ إصابات على الأرض، ما يعني أنّ العدد الأقصى للضحايا هو ثلاثة.
وفتحت الوكالة الأميركية لسلامة النقل تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.

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