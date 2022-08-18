اعتقالات في فلوريدا على خلفية تزوير انتخابات

أعلن رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، الخميس، أن شرطة الانتخابات حديثة التشكيل ألقت القبض على 20 مجرما جنائيا سابقا متهمين بالتصويت على نحو غير شرعي في انتخابات الرئاسة لعام 2020. وقال ديسانتيس، وهو محاط بأفراد المكتب الجديد لشرطة جرائم الانتخابات وأمنها، إن المجرمين الجنائيين السابقين، وجميعهم مدانون بالقتل أو جرائم أخرى، سيتم اتهامهم بتزوير الانتخابات، وهي جناية من الدرجة الثالثة تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة 5000 دولار أميركي. وفي 2018، صوت ناخبو فلوريدا على نحو كبير لصالح إعادة حقوق التصويت إلى المجرمين، باستثناء المدانين بالقتل.