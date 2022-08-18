تأكيد أممي وأفريقي على دعم جهود الحوار في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمس دعمهما للجهود السودانية للحوار وحل الأزمة، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

وقال فولكر بيرتس، رئيس البعثة الأممية في السودان، إن البعثة الأممية ملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وأسس الحوكمة والديمقراطية.

وشدد بيرتس على أن دور البعثة الأممية ينحصر في تسهيل عملية الحوار السياسي بين المكونات السودانية، مشيراً إلى إمكانية الوصول إلى توافق يؤدي إلى تشكيل سلطة مدنية تحقق الاستقرار في البلاد وتستعيد العلاقة مع المجتمع الدولي لدعم مسار التحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

جاء ذلك لدى لقاء المبعوث الأممي مع مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي ووزيرة الخارجية السودانية السابقة.

وأكد السفير محمد بلعيش، ممثل الاتحاد الأفريقي والناطق باسم الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد، أن هناك مؤشرات إيجابية في المشهد السوداني، ونأمل قريباً في جمع كل الرؤى ومقترحات المبادرات في حوار سوداني – سوداني.