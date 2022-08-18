سيناتور أميركي: تصاعد الخطر الإرهابي في أفريقيا

لندن (الاتحاد)

حذر العضو البارز في مجلس الشيوخ الأميركي ماركو روبيو، من أن أفريقيا تشهد موجة اعتداءات وهجمات تُنذر بتصاعد الخطر الإرهابي في أنحاء مختلفة منها، بما يوجب على الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، التحلي باليقظة، والمسارعة باتخاذ إجراءات تستهدف معالجة الأسباب الجذرية، التي تقود للانضواء تحت لواء التنظيمات المتطرفة في القارة.

فعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، شهدت دولٌ مثل مالي ونيجيريا والصومال، هجمات إرهابية وعمليات هروب لسجناء متطرفين، تبدو جزءاً مما وصفه السناتور الجمهوري البارز، بـ «موجة متصاعدة للتطرف والإرهاب» في أفريقيا، حتى وإن كانت هذه الوقائع، قد حدثت على بعد مئات الكيلومترات من بعضها بعضاً.

وشدد روبيو في هذا السياق، على أهمية أن يدرك المجتمع الدولي والقوى الكبرى فيه، خطورة السماح للمتطرفين ببسط سيطرتهم على القارة الأفريقية، مؤكداً ضرورة اضطلاع بلاده وشركائها الأوروبيين، بدور رئيس على ذلك الصعيد، لا سيما في ما يتعلق بمواجهة مشكلات، مثل الفقر والركود الاقتصادي، تجعل الشبان الأفارقة فريسة سهلة للجماعات الإرهابية، وعمليات التجنيد التي تقوم بها في صفوفهم.

وأشار السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا منذ عام 2011، إلى أن نجاح واشنطن مؤخراً في القضاء على زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، لا يضع على الأرجح حداً للتهديد الإرهابي، أو يردع محاولات المتطرفين، لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وفي مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» الأميركية على موقعها الإلكتروني، أبرز روبيو بيانات وأرقاماً تفيد بأن تنظيميْ «داعش» و«القاعدة» والجماعات الإرهابية التي تدين بالولاء لهما، كثفت خلال السنوات الماضية من اعتداءاتها، خصوصاً في منطقة الساحل المضطربة، التي تسعى التنظيمات المتطرفة لترسيخ أقدامها فيها.

وحذر روبيو، الذي سبق أن سعى لنيل ترشيح حزبه الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، من أن نجاح المتطرفين في تحويل القارة الأفريقية، إلى معقل رئيس لهم، سيشكل تهديداً بالغ الخطورة للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد السناتور الأميركي أن بوسع الدول الغربية، مد يد العون للحكومات الأفريقية، لمساعدتها على التعامل مع تحدياتٍ، من بينها الفساد وتباطؤ وتيرة التنمية وانعدام الأمن الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقرار هذه البلدان.