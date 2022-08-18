قرقاش: الإمارات في قلب مشروع تنموي عربي وإقليمي

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، «نرى الإمارات خلال العقود المقبلة في قلب مشروع تنموي وطني وعربي وإقليمي دعائمه التواصل السياسي والتعاون الاقتصادي وأهدافه الاستقرار والسلام والازدهار ورفاه كافة شعوب الإقليم».

وكتب معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «نرى الإمارات خلال العقود المقبلة في قلب مشروع تنموي وطني وعربي وإقليمي دعائمه التواصل السياسي والتعاون الاقتصادي وأهدافه الاستقرار والسلام والازدهار ورفاه كافة شعوب الإقليم».

وتابع: «لا نسعى إلى شرق أوسط جديد، بل شرق أوسط نجاحه نابع من تعاون وتواصل دول المنطقة».

وكان معاليه ذكر في تغريدة سابقة أن منهج الإمارات الذي يركز على التسامح ورفض التطرف والعنف يثبت باستمرار قوته وصوابه كأحد أهم عوامل حماية المجتمع، وقال: «ما نشهده من أحداث يؤكد أن موقفنا الواضح هو السبيل الأنجع لمنع انتشار هذه الآفة التي عانت منها العديد من الدول».