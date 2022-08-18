مسؤولة بالصحة العالمية لـ«الاتحاد»: الوضع الوبائي لجدري القردة «متوسط الخطورة»

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

أكدت الدكتورة شيرين نصيري، المسؤولة التقنية بمنظمة الصحة العالمية، أن تقييم المنظمة الوضع الوبائي لـ«جدري القردة» لا يزال متوسط الخطورة، حتى الآن، لكن الوضع آخِذ في التطور، وأعداد الإصابات في تزايد بمناطق مختلفة من العالم وفي عدد أكبر من البلدان.

وقالت الدكتورة نصيري لـ«الاتحاد»، إن الأمر يتوقف على احتمال تحول «جدري القردة» إلى جائحة على المسار الذي ستأخذه الحالة «الطارئة» الصحية في المرحلة المقبلة، من حيث درجة الانتشار وغيرها من العوامل.

وطالبت المسؤولة التقنية بالمنظمة البلدان بالإبلاغ عن الحالات بناءً على تعريف الحالة، ومع توسُّع نطاق الرصد نتوقع الإبلاغ عن مزيد من الحالات، وقد أصدرت «الصحة العالمية» إرشادات مؤقتة في مجال تعزيز مراقبة، ورصد الحالات وتتبع المخالطين من أجل كسر سلاسل الانتقال.

وأشارت نصيري إلى أنه يجري مراجعة الوضع الوبائي للمرض وجهود الاستجابة من خلال اللجنة المعنية، بصفة دورية، لدراسة الأدلة وتحديد مساره وهل ينبغي الاستمرار أو التوقف عن اعتبار الحدث طارئة تثير القلق العالمي.

وأضافت إنه بالنسبة للأفراد يمكن الوقاية من جدري القردة عبر العزل المنزلي، والتحدث إلى عاملة صحية، إذا كانت هناك أعراض، مشددة على ضرورة تجنب مخالطة أي حالة مؤكدة أو محتملة، مثل ملامسة الجلد.

ونصحت المسؤولة بالمنظمة عند رعاية شخص مصاب بجدرى القردة، بتغطية أي جروح بضمادة أو ملابس خفيفة، وارتداء الكمامة الطبية للمخالط والمريض، وتجنب الملامسة واستخدم القفازات لمرة واحدة.

وتضمنت النصائح تنظيف اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بالكحول، خصوصاً بعد التعامل مع المريض أو المواد الملوثة مثل الفراش أو الملابس أو أواني الطعام، وغسل الملابس وأغطية الأسرة، وتنظيف وتعقيم أي أسطح ملوثة والتخلص من النفايات.

وأكدت الدكتورة شيرين أنه بالنسبة للسلطات الصحية، فإن منظمة الصحة العالمية وجهت بضرورة استمرار تدابير الصحة العامة المكثفة في البلدان التي اكتشفت الحالات، وإضافةً إلى تتبُّع المخالطين، ينبغي تعزيز البحث عن الحالات والترصُّد لمرض الطفح الجلدي في المجتمعات المتضررة، وفي أماكن الرعاية الصحية، وأي مريض يُشتبه في إصابته بجدري القردة، ينبغي فحصه وعزله.

وأشارت إلى أنه حتى الآن لا ينصح بتطعيم المجتمع الشامل كما حدث مع «الكوفيد»، ويقدم اللقاح في حالات محددة لحماية المخالطين والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وحالياً يوجد لقاحات من ضمنها لقاح مرض الجدري، الذي يوفر وقاية من جدري القردة، ويتم العمل علي تطوير لقاحات جديدة وإتاحة كميات من التي تمت الموافقة عليها في حالات محددة لحماية المخالطين والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وأضافت أن هناك علاجاً تلطيفياً للعناية بمرضى جدري القردة ويوفر رعاية للعين والجلد والفم من البثور والتقيحات التي يسببها المرض. وأكدت أن جدري القردة من الأمراض الذاتية العلاج حيث يتم الشفاء منه خلال أسابيع من الإصابة.