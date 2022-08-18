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تراس في الصدارة لخلافة جونسون

تراس في الصدارة لخلافة جونسون
19 أغسطس 2022 02:26

لندن (أ ف ب) 

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أظهر استطلاع جديد للرأي نُشر، أمس، أنّ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي تحتلّ الصدارة، تبدو في وضع جيّد للغاية لتخلف بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء في سبتمبر.
وتتقدم تراس على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك بـ32 نقطة. فقد دعمها 66 في المئة من أعضاء حزب «المحافظين»، بينما أيّد 34 في المئة سوناك، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد «يوغوف» بالتعاون مع شبكة «سكاي نيوز»، من دون أن يأخذ في الاعتبار الـ13 في المئة من الأعضاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد.
وقبل أسبوعين، منحها استطلاع أجراه «يوغوف» بالتعاون مع صحيفة «التايمز» تقدّماً بـ38 نقطة.
وتمحورت المناظرات الحادّة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين المرشحَين لخلافة جونسون، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتوتّر، حيث تجاوز التضخّم العشرة في المئة، فيما شهدت العديد من القطاعات إضرابات في مواجهة تآكل القدرة الشرائية.
واضطرّ بوريس جونسون إلى الاستقالة في السابع من يوليو، بعد أكثر من 50 استقالة في الفريق السياسي الحاكم، على أثر الفضائح التي أحاطت به والأكاذيب المتكرّرة الصادرة عنه.
ويصوّت أعضاء حزب «المحافظين»، البالغ عددهم نحو 200 ألف هذا الصيف، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت لتحديد من سيحل محل جونسون كزعيم للحزب، وبالتالي كرئيس للوزراء وهو ما سيُحسم في الخامس من سبتمبر.
وقال حوالى 57 في المئة من أعضاء الحزب، معظمهم من الذكور والبيض والأكبر سنّاً، إنهم صوتوا بالفعل، بينما لم يفعل 38 في المئة ذلك. وتدّعي ليز تراس، البالغة من العمر 47 عاماً والتي تتبنّى مواقف يمينية، أنّها مارغريت تاتشر. ووفقاً للاستطلاع نفسه، تقدّمت بفارق 37 نقطة بين أولئك الذين صوّتوا بالفعل، بنسبة 68 في المئة لصالحها مقابل 31 في المئة لسوناك.
كما أظهر الاستطلاع الذي أجري على 1089 من أعضاء الحزب، أنّ المرشّحَين لا يزالان أقل شعبية من بوريس جونسون الذي لو كان في السباق لحصل على 46 في المئة من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 24 في المئة لتراس و23 في المئة لسوناك.

ليز تراس
بوريس جونسون
بريطانيا
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