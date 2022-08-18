تراجع جديد لإصابات كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، الخميس، أنه رصد مجددا انخفاضا في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي. وجاء في التقرير الأسبوعي للمعهد، الصادر مساء الخميس، أن معدل الإصابة الأسبوعي تراجع في الأسبوع الماضي (من 8 إلى 14 أغسطس) بنسبة 18% مقارنة بالأسبوع السابق عليه. وأضاف المعهد أن المعدل المسجل للإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة في ذلك الأسبوع وصل إلى 356، غير أن المعهد توقع أن يكون هناك عدد كبير لم يسجل. ورأى المعهد أنه "رغم تراجع أعداد الإصابات، فإن ضغط العدوى لا يزال كبيرا في مجمل السكان وكل الشرائح العمرية"، وروج مجددا لتلقي التطعيم قائلا "الأشخاص غير الملحقين من كل الشرائح العمرية لا يزالون معرضين بدرجة كبيرة للإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد-19". كانت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا أصدرت، في وقت سابق الخميس، بيانا أوصت فيه بتلقي جرعة تنشيطية إضافية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لحمايتهم من الإصابة بمسار خطير للمرض، وكانت هذه التوصية تسري قبل ذلك على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. وقال المعهد إن السلالة الفرعية لأوميكرون" بي ايه.5"، التي تهيمن على الإصابات في ألمانيا منذ منتصف يونيو بنسبة تبلغ 95% بين العينات الإيجابية في أول أسبوع من أغسطس، أزاحت المتغيرات الأخرى تماما. وقد ارتفعت نسبة هذه السلالة الفرعية مجددا بشكل طفيف بينما واصلت السلالتان "بي ايه.2" و"بي ايه.4" التراجع لتصل إلى 1,1% و3,7% بين العينات الإيجابية. وذكر المعهد أن سلالة "بي أيه 75.2"، المنتشرة بقوة في مناطق مختلفة من العالم، لم تكتشف سوى عشر مرات فقط بين العينات الإيجابية حتى الآن. واستبعد المعهد أن تكون لهذه السلالة ميزة للنمو في ألمانيا التي تهيمن عليها سلالتا "بي ايه.4" و"بي ايه.5".