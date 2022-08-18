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بعثة حفظ السلام تنسحب من مدينة في شرق الكونجو

قافلة لقوت حفظ السلام في الكونجو
19 أغسطس 2022 00:48

أعلن مسؤولون في الكونجو والأمم المتحدة، الخميس، انسحاب بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بجمهورية الكونجو الديمقراطية من واحدة من كبرى مدن شرق البلاد بعد احتجاجات دامية.
كانت مدينة "بوتيمبو"، وهي مركز تجاري يقطنه زهاء مليون نسمة، واحدة من بؤر الاحتجاج العنيفة منذ الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل العشرات، بمن فيهم مدنيون وقوات حفظ سلام وأفراد شرطة من الكونجو.
وقال الجنرال كونستانت نديما، الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو، للصحفيين إن مئات من أفراد القوات والموظفين المدنيين التابعين للبعثة غادروا، ومن المقرر إجراء مناقشات حيال كيفية إخلاء معداتهم.
وقالت ندي خادي لو، المتحدثة باسم البعثة المعروفة باسم (مونوسكو) إن المغادرة مؤقتة.
وأضافت "مونوسكو لن تغادر بوتيمبو. بعد مشاورات مع السلطات المحلية والمركزية، شرعت البعثة في إعادة انتشار مؤقت لأفرادها خارج بوتيمبو".
ولبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية قوة قوامها نحو 12400 فرد تتكلف أكثر من مليار دولار أميركي سنويا.

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المصدر: رويترز
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