إخلاء قريتين روسيتين بعد حريق مستودع ذخائر قرب أوكرانيا

أخلت روسيا قريتين، اليوم الخميس، بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر يقع قرب الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان، إن "مستودعًا للذخائر اشتعل قرب قرية "تيمونوفو" الواقعة على بعد أقل من خمسين كلم من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلغورود.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحية لكن سكان "تيمونوفو" وبلدة "سولوتي" المجاورة "نُقلوا إلى مسافة آمنة"، مضيفًا أن السلطات تحقق في أسباب هذا الحريق.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كرة نار عملاقة يتصاعد منها دخان أسود كثيف. وفي مقطع فيديو آخر، كان بالإمكان رؤية عدة انفجارات متتالية.

يأتي الحريق، الذي اندلع اليوم الخميس، في خضمّ سلسلة انفجارات تضرب منشآت عسكرية روسية قريبة من الأراضي الأوكرانية.

قبل بضعة أيام وقعت من انفجارات في قاعدة عسكرية ومستودع ذخائر في شبه جزيرة القرم. واعتبرت روسيا ما حصل في مستودع الذخائر في القرم عملًا "تخريبيًا" من جانب كييف. أخبار ذات صلة شفيونتيك.. «الخيبة مستمرة»! إستونيا تقرر تقديم من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

المصدر: آ ف ب