الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخلاء قريتين روسيتين بعد حريق مستودع ذخائر قرب أوكرانيا

حريق في قرية روسية
18 أغسطس 2022 23:53

أخلت روسيا قريتين، اليوم الخميس، بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر يقع قرب الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان، إن "مستودعًا للذخائر اشتعل قرب قرية "تيمونوفو" الواقعة على بعد أقل من خمسين كلم من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلغورود.
وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحية لكن سكان "تيمونوفو" وبلدة "سولوتي" المجاورة "نُقلوا إلى مسافة آمنة"، مضيفًا أن السلطات تحقق في أسباب هذا الحريق.
وأظهر مقطع فيديو، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كرة نار عملاقة يتصاعد منها دخان أسود كثيف. وفي مقطع فيديو آخر، كان بالإمكان رؤية عدة انفجارات متتالية.
يأتي الحريق، الذي اندلع اليوم الخميس، في خضمّ سلسلة انفجارات تضرب منشآت عسكرية روسية قريبة من الأراضي الأوكرانية.
قبل بضعة أيام وقعت من انفجارات في قاعدة عسكرية ومستودع ذخائر في شبه جزيرة القرم. واعتبرت روسيا ما حصل في مستودع الذخائر في القرم عملًا "تخريبيًا" من جانب كييف.

أخبار ذات صلة
شفيونتيك.. «الخيبة مستمرة»!
إستونيا تقرر تقديم من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
روسيا
انفجار
مستودع
آخر الأخبار
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
دنيا
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
اليوم 12:39
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
الرياضي
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
اليوم 12:39
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
الرياضي
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
اليوم 12:26
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
عربي ودولي
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
اليوم 12:16
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
عربي ودولي
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©