مفاوضات كوسوفو وصربيا لم تتوصل إلى اتفاق

لم تتوصل المحادثات بين كوسوفو وصربيا، بوساطة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى تهدئة التوتر المتصاعد بين الجارتين في البلقان، لكن من المتوقع أن تجري محادثات جديدة في وقت لاحق، حسبما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال بوريل، في ختام المحادثات التي استضافتها بروكسل "للأسف، لم نتوصل إلى اتفاق اليوم (...) لكن ذلك لا يعني انتهاء القصة".

وتابع "ستستأنف المحادثات في الأيام المقبلة (...) أنا لا أستسلم".

وشارك ألبين كورتي، رئيس وزراء كوسوفو مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في محادثات ترأسها بوريل وكان هدفها نزع فتيل العداء الذي أدى إلى أعمال عنف في شمال كوسوفو في الأسابيع الأخيرة.

وقال بيتر بيتكوفيتش، وهو مساعد لفوتشيتش، لصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل إن الرئيس الصربي سيعود الجمعة إلى بلغراد لإلقاء "ما سيكون أحد أهمّ خطاباته" بشأن العلاقة مع كوسوفو.

ولفتت وسائل الإعلام الرسمية الصربية إلى أن فوتشيتش سيعقد الأحد "اجتماعًا طارئًا" في بلغراد مع قادة الأقلية الصربية في كوسوفو.

ولم يحدّد بيتكوفيتش ماهية الموقف الذي سيتّخذه فوتشيتش، لكنه لفت إلى أن الرئيس الصربي سيمضي مساء الخميس في بروكسل "على أمل التوصل إلى تسوية".

ولم يوضّح بوريل العقبات التي تعترض المحادثات، لكنه أكّد أن المحادثات "لم تكن اجتماعًا طبيعيًا"، معربًا عن قلقه من "تصاعد التوتر في شمال كوسوفو".

وقال "كان اجتماع إدارة أزمة. وكان هدف الاجتماع تهدئة الوضع على الأرض".

وتشمل المسائل التي تثير توترًا بين صربيا وكوسوفو فرض بريشتينا لوحات ترخيص للمركبات المملوكة أيضًا لأفراد من الأقلية الصربية في الشمال، بالإضافة إلى فرض تقديم مستندات لدى الدخول أو الخروج عند الحدود بين الجارتين.

وحذّر بوريل من أن "المجتمع الدولي لا يريد رؤية توترات متجددة في الفترة المقبلة، والأطراف ستكون مسؤولة بالكامل عن أي تصعيد على الأرض".

ولم تعترف بلغراد يومًا بالاستقلال الذي أعلنته كوسوفو عام 2008 بعد عقد من حرب دامية خلفت 13 ألف قتيل. منذ ذلك الحين، تشهد المنطقة اضطرابات بين الحين والآخر. ولا يعترف صرب كوسوفو، البالغ عددهم نحو 120 ألفًا، ثلثهم يعيش في الشمال، بسلطة بريشتينا ولا يزالون أوفياء لبلغراد.

ونشبت أعمال عنف جديدة في نهاية يوليو الماضي في شمال كوسوفو، ما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى القول، أمس الأربعاء، إن قوة حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو (قوة الأمن الدولية في كوسوفو) "مستعدّة للتدخل في حال كان الاستقرار مهدّدًا"، بهدف تأمين "حرية التنقل لجميع السكان". أخبار ذات صلة بيع 2.45 مليون تذكرة لـ «مونديال 2022» «الناتو»: مستعدون لزيادة القوات في كوسوفو

المصدر: آ ف ب