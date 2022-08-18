ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

قالت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس إن حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر ارتفعت إلى 37 قتيلاً.وأضاف التقرير أن عدد الجرحى ارتفع أيضا إلى 183 شخصاً. وأشارت مصادر متعدّدة، من بينها صحفيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مصرع ما لا يقل عن 38 شخصاً، معظمهم في ولاية الطارف في شمال شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس، حث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية. وعانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية. وفتحت وزارة العدل تحقيقًا يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الحرائق متعمّدة، بعدما تحدّثت وزارة الداخلية عن "حرائق مفتعلة".كانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 26 شخصاً أمس الأربعاء. واشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر، وكان الضحايا من ولايات الطارف وسطيف وسوق أهراس. وقال مسؤولون إن أغلب حرائق الغابات أُخمدت بينما أصبحت بعضها تحت السيطرة. ولا يزال رجال الإطفاء يواصلون عملهم في عدة مناطق بمساعدة طائرات الهليكوبتر. وقتل 65 شخصاً على الأقل في منطقة القبائل جراء حرائق غابات السنة الماضية.