الأمطار تساعد إسبانيا في إخماد حرائق الغابات

ساعدت الأمطار في إضعاف حريقين كبيرين في منطقة فالنسيا الإسبانية، وفق ما أعلنت السلطات وأجهزة الإنقاذ اليوم الخميس. وكتب شيمو بوتش رئيس منطقة فالنسيا، في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء "أخيرًا، نبأ سار: المطر وتدني درجات الحرارة سمحا باحتواء الحريق في فال ديبو". وقال أيضًا، صباح اليوم الخميس عبر إذاعة "كادينا سير"، "هذه الليلة، تطوّر حريق بيخيس إيجابًا مع تدني درجات الحرارة والأمطار (...) لا نرى سوى القليل من ألسنة اللهب"، معربًا عن أمله في أن يكون الخميس "اليوم الحاسم للانتهاء من هذه الحرائق". وأكدت أجهزة الطوارئ في المنطقة أن الأمطار، التي راوحت "بين 14 و20 ملم، خففت ألسنة اللهب إلى حدّ أنها جعلتها تختفي في كل المساحة". وأتى الحريقان في "بيخيس" و"فال ديبو" على نحو 25 ألف هكتار من الأراضي وأرغما نحو ثلاثة آلاف شخص على إخلاء منازلهم. بحسب العلماء، يزيد الاحترار المناخي من إمكان حصول موجات حرّ وجفاف وبالتالي اندلاع حرائق.