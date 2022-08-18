أبرز مواضيع القمة الثلاثية في أوكرانيا

مؤتمر صحفي عقده جوتيريش (الأول من اليمين) مع زيلينسكي (الوسط) وأردوغان
18 أغسطس 2022 22:41
كشفت الأطراف المشاركة في القمة الثلاثية بين الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأوكراني والرئيس التركي، اليوم الخميس، أبرز المواضيع التي تطرق إليها القادة. تناولت الأطراف سبل إنهاء الأزمة الأوكرانية الحالية والوضع في محطة زابوريجيا النووية ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار إضافة إلى سير اتفاق إسطنبول الذي توسطت فيه المنظمة الدولية وتركيا ومكّن من استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلا من روسيا وأوكرانيا على إبداء "روح التوافق" وضمان استمرار نجاح اتفاق ممرات الحبوب الآمنة. وقال جوتيريش، بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، إن 21 سفينة أبحرت من موانئ أوكرانية بموجب الاتفاق خلال أقل من شهر، وإن 15 أخرى غادرت إسطنبول إلى أوكرانيا لتحميلها بالحبوب وإمدادات غذائية أخرى. وأضاف للصحفيين "إنها البداية. أحث جميع الأطراف على ضمان استمرار النجاح". ومضى يقول "عملت الأطراف، منذ أول يوم بشكل احترافي وبنية صادقة، للمحافظة على استمرار تدفق الغذاء. أنشد استمرار ذلك وأناشدهم التغلب على جميع العقبات بروح التوافق وتذليل جميع الصعوبات على نحو دائم". بخصوص محطة زابوريجيا النووية، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن إلحاق أي ضرر بها سيكون بمثابة "انتحار"، في وقت تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بقصف الموقع. وقال جوتيريش "علينا أن نقول الأمر كما هو: أي ضرر محتمل لزابوريجيا سيكون بمثابة انتحار"، داعيًا مرةً جديدة إلى جعل المحطة منطقة "منزوعة السلاح". وإذ أعرب عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في أكبر محطة نووية في أوروبا، طالب بعدم استخدامها "في أي عملية عسكرية مهما كانت". وأضاف جوتيريش "لا بد من اتفاق عاجل لإعادة زابوريجيا منشأة مدنية فقط ولضمان أمن المنطقة". وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه اتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة على معايير بعثة قد ترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا. بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاجتماع ناقش السبل الممكنة لإنهاء الأزمة. في حديثه بعد الاجتماع، قال أردوغان إنهم ناقشوا استغلال المناخ الإيجابي الذي أوجدته صفقة تصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة لإرساء سلام دائم. وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة، أن المناقشات تطرقت كذلك إلى تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا "أريد أن أوضح أنه موضوع مهم بالنسبة إلينا (...) سنواصل إجراء مشاورات في هذا الصدد مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين". وتابع، بشأن محطة زابوريجيا النووية "نحن قلقون. لا نريد أن نعيش تشيرنوبيل أخرى". وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية أن تركيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا، اليوم الخميس، لإعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت، وذلك بالتزامن مع اجتماع أردوغان مع نظيره الأوكراني.