روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية

هددت روسيا، اليوم الخميس، بإغلاق محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بعد تعرضها لقصف على الخطوط الأمامية. كما رفضت موسكو دعوات دولية لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة التي سيطرت عليها منذ مارس الماضي. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ناقش الوضع في المحطة مع الأمين العام للأمم المتحدة الزائر أنطونيو جوتيريش في مدينة لفيف، المنظمة الدولية إلى ضمان نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة وحمايتها. وندّد زيلينسكي، عبر موقع تلغرام، بما يحدث في زابوريجيا مضيفا أنه "قد تكون له تداعيات كارثية كبرى على العالم بأسره". وأضاف، عقب مباحثاته مع جوتيريش "ينبغي على الأمم المتحدة إذًا أن تضمن سلامة هذا الموقع الاستراتيجي ونزع السلاح منه" بدوره، دعا جوتيريش إلى نزع السلاح من المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا، وقال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخلها وحولها. وقال للصحفيين، بعد محادثات في مدينة لفيف، إنه ينبغي سحب العتاد العسكري والقوات من المحطة ودعا إلى بذل الجهود للتأكد من أنها ليست هدفا للعمليات العسكرية. وأضاف جوتيريش "يجب عدم استخدام المنشأة ضمن أي عملية عسكرية. وبدلا من ذلك، هناك حاجة ماسة إلى اتفاق لإعادة إعمار البنية التحتية المدنية في زابوريجيا ولضمان سلامة المنطقة". شهدت الأيام القليلة الماضية حوادث قصف للمحطة تبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عنها. ودعت دول أجنبية والأمم المتحدة، موسكو للسماح بدخول مفتشين دوليين إلى المحطة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن الدعوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة "غير مقبولة". وقالت وزارة الدفاع إن موسكو قد تغلق المحطة إذا تعرضت لهجمات أخرى. واتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا بالتخطيط لإغلاق المحطة لفصلها عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وتحويلها إلى الشبكة الروسية. وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية "إنرجواتوم" إن إغلاق المحطة سيزيد من مخاطر حدوث "كارثة إشعاعية في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا".