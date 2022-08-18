ألمانيا توصي فئة عمرية بجرعة معززة ثانية من لقاح كورونا
ممرضة تعطي لقاحا لرجل في ألمانيا
18 أغسطس 2022 20:05
أصدرت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا توصية رسمية بتلقي جرعة تنشيطية ثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وقالت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الخميس لتحديث التوصية بالتطعيم، إن على الأشخاص من هذه الفئة العمرية والصغار الذين تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام من المعرضين لخطر كبير للإصابة بمسارات خطيرة لمرض كوفيد-19بسبب مرض مستبطن، أن يأخذوا جرعة تنشيطية أخرى. وأوضحت اللجنة أنها وسعت نطاق توصيتها السابقة "لهدف أساسي وهو تحسين حماية الأشخاص المعرضين للخطر من المسارات الخطيرة لمرض كوفيد-19 أو الوفاة المرتبطة بهذا المرض". وقالت اللجنة إنها تنصح بتلقي الجرعة التنشيطية الجديدة، والتي يفضل أن تكون بلقاح يعتمد على الحمض النووي الريبوزي، بعد "ثلاثة أحداث مناعية" أي بعد تلقي التطعيم الأساسي وجرعة تنشيطية أولى أو بعد التطعيم الأساسي وإصابة بعدوى كوفيد. وذكرت اللجنة أن شرط أخذ الجرعة التنشيطية الجديدة للفئة العمرية فوق 60 عاماً يتمثل عادة في أن يكون قد مر ما لا يقل عن ستة شهور على أخذ أول جرعة تنشيطية أو آخر إصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أن من الممكن تخفيض هذا الفاصل الزمني إلى أربعة شهور في حالات فردية لها ما يبررها. يشار إلى أن اللجنة كانت توصي، حتى الآن، بتلقي الجرعة التنشيطية الإضافية للأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من 70 عاماً ونزلاء دور الرعاية والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة أو المعرضين لخطر كبير للإصابة بمسارات خطيرة للمرض اعتباراً من سن خمس سنوات بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات الطبية ومؤسسات الرعاية.