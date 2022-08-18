بريطانيا تناشد المستهلكين بالمساعدة لمواجهة ارتفاع الفواتير

دعت مجموعة ضغط بصناعة الطاقة البريطانية الحكومة إلى بذل المزيد لمساعدة الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء هذا الشتاء.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، قالت مجموعة "انرجي يو كيه"، التي تمثل كبرى شركات توليد الطاقة والإمداد، إنها تريد من الدولة أن تزيد مساعدتها البالغة 400 جنيه إسترليني (482 دولارا) لكل أسرة وأن تنفذ برنامجا لاستقرار الأسعار المستخدمة في قروض تدعمها الحكومة.

جاء ذلك في خطاب للمجموعة إلى وزير الخزانة ناظم الزهاوي ونشرته على موقعها الالكتروني.

ويكافح الكثير من المستهلكين بالفعل من أجل سداد فواتيرهم، في خضم أزمة تكاليف معيشة، تشهد أيضا قفزة في أسعار الأغذية والوقود، وأمورا قد تفاقم الوضع أكثر، عندما تقوم هيئة أوفجيم الرقابية مجددا بمراجعة سقف أسعار الطاقة.

وقفز متوسط الفواتير السنوية إلى 1971 إسترليني في أبريل، وحذر محللون لدى شركة "كورنوول انسايت" من إمكانية ارتفاعها مجددا إلى حوالي 3600 إسترليني في أكتوبر، وبعد ذلك تتجاوز 4250 إسترليني في يناير.