السيطرة على حرائق الغابات الإسبانية

أفادت السلطات الإسبانية في وقت مبكر صباح اليوم الخميس بأن سقوط أمطار طال انتظارها ساعد فرق الطوارئ في السيطرة على الحرائق في مقاطعة بلنسية شرقي البلاد.

وأعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية في نعريدة على تويتر أنه تم وقف انتشار النيران وإخماد الحرائق في العديد من المناطق.

ودمر حريقان مهولان في منطقة بيجيس شمالي البلاد ومنطقة فال ديبرو في جنوب بلنسية مساحة تبلغ 21 ألف هكتار تقريبا من الأراضي.

وكانت الحرائق في منطقة بيجيس قد أجبرت قطارا على التوقف أمس الأربعاء.

وأصيب العديد من الركاب بالذعر وقفزوا من القطار وأصيب خمسة منهم بحروق شديدة قبل أن يتراجع القطار بعيدا عن النيران ويعود إلى محطته الأصلية.

وأفادت صحيفة لا فانجوارديا الإسبانية وشبكة التليفزيون الوطنية آر تي في إي بأنه تم إجلاء نحو ألفي شخص من منازلهم وسط الحرائق، وأنه يمكن لبعضهم الآن العودة.

يشار إلى أن عام 2022 هو الأسوأ بالنسبة لحرائق الغابات منذ أن بدأت التسجيلات فى عام 2000، حيث دمرت مئات من حرائق الغابات على مدار الصيف مساحات شاسعة في الريف.

واندلعت حرائق الغابات في أنحاء أوروبا وسط ظروف الجفاف طوال الصيف.

وفي البرتغال، تمت السيطرة على حريق غابات على بعد نحو 80 كيلومترا شمال لشبونة بمشاركة نحو 500 فرد من فرق الطوارئ، وفقا لوكالة الأنباء البرتغالية لوسا.

ويعتبر الخبراء أن تغير المناخ عامل رئيسي في زيادة عدد حرائق الغابات.