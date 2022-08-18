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روسيا ترد على اقتراح نزع السلاح قرب محطة نووية أوكرانية

مفاعل زابوريجيا hgنووي في أوكرانيا
18 أغسطس 2022 19:37

ردت روسيا، اليوم الخميس، على اقتراح من الأمم المتحدة بنزع السلاح من محيط منطقة محطة زابوريجيا النووية.
ورفضت وزارة الخارجية الروسية الاقتراح الذي كان قد تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وقالت الوزارة إنةنزع السلاح من منطقة المحطة سيجعل المنشأة "أكثر عرضة للخطر".وسيطرت روسيا على المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في مارس.
وتزايدت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار فوكوشيما بعد أن تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصفها.
وكان جوتيريش، الذي يزور أوكرانيا حاليا، دعا هذا الشهر إلى سحب العسكريين والعتاد من منطقة محطة الطاقة النووية وتحديد "محيط آمن لنزع السلاح".
وقال إيفان نتشاييف المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن الاقتراح غير مقبول بالنسبة لموسكو.
واتهم كييف بممارسة ما وصفه باستفزازات وبعدم قدرتها على السيطرة على الجماعات المسلحة القومية.
وقال نتشاييف "هذا هو السبب في أن المقترحات (بشأن نزع السلاح) غير مقبولة... تنفيذها سيجعل محطة الطاقة (النووية) أكثر عرضة للخطر".
وتقول روسيا إنها تبقي على بعض القوات في المحطة لضمان سلامتها وحسن سير العمل بها.
وتتهم كييف روسيا باستخدام المحطة منطلقا لقصف أهداف أوكرانية. وتقول أيضا إن روسيا تقصف المحطة فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتقول إن أوكرانيا هي من تقصفها.
وقال نتشاييف إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تزور المحطة في المستقبل القريب جدا ويمكن أن يحدد الخبراء بأنفسهم من الذي كان يقصفها.
واتهمت روسيا، التي تقول إنه ليس لديها أسلحة ثقيلة في المحطة، في وقت سابق من اليوم الخميس كييف والغرب بالتخطيط لممارسة "استفزاز" هناك غدا الجمعة. ونفت كييف هذه الاتهامات ووصفتها بأنها مثيرة للسخرية وغير صحيحة.

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المصدر: وكالات
محطة زابوريجيا النووية
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نزع السلاح
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