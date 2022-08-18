جوتيريش يلتقي أردوغان وزيلينسكي في أوكرانيا

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القادة الثلاثة سيناقشون الاتفاق الأخير بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وكذلك "الحاجة إلى حل سياسي" للأزمة الأوكرانية.

وأضاف "ليس لديّ شك في أن قضية محطة الطاقة النووية (زابوريجيا) وغيرها ستناقش أيضاً".

وأجرى الأمين العام للمنظمة الدولية محادثات ثنائية مع زيلينسكي قبل عقد اللقاء الثلاثي.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لتأمين ممرات لتصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ على البحر الأسود.

ويتوجه جوتيريش، غداً الجمعة، إلى مدينة أوديسا الأوكرانية حيث أحد الموانئ الثلاثة المستخدمة بموجب اتفاق تصدير الحبوب قبل أن يسافر إلى تركيا لزيارة مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على الاتفاق.وتقول الأمم المتحدة إنه بين 01 و15 أغسطس الجاري سمح لـ21 ناقلة حبوب بالإبحار. وكانت محملة بـ563 ألفاً و317 طناً من المواد الخام الزراعية بما في ذلك 451 ألفاً و481 طناً من الذرة. أخبار ذات صلة أبرز مواضيع القمة الثلاثية في أوكرانيا روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية

المصدر: آ ف ب