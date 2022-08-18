روسيا تنشر صواريخ فرط صوتية في كالينينغراد

أعلنت روسيا أنها نشرت، اليوم الخميس، طائرات مزودة بصواريخ فرط صوتية في كالينينغراد، مع استمرار الأزمة في أوكرانيا. وكالينينغراد جيب روسي يقع على ساحل البلطيق ومحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان "في إطار اتخاذ تدابير استراتيجية للردع الإضافي، أعيد نشر ثلاث طائرات ميغ-31 مزودة بصواريخ فرط صوتية في مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينغراد". وأضافت أن الطائرات الثلاث ستشكل وحدة قتالية "عملانية طوال 24 ساعة". والصواريخ البالستية فرط صوتية "كينجال" وتلك العابرة "زيركون" تندرج في إطار أسلحة جديدة طورتها روسيا. ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هذه الصواريخ "لا تقهر" لأنها تستطيع الالتفاف على أنظمة الدفاع. تطبيقا للعقوبات الأوروبية التي فرضت على روسيا، أوقفت ليتوانيا في يونيو الماضي عبور بعض السلع المتجهة إلى كالينينغراد عبر أراضيها. وبعد احتجاجات وتهديدات لموسكو، طلب الاتحاد الأوروبي من فيلنيوس أن تجيز عبور السلع الروسية عبر السكة الحديد باستثناء المعدات العسكرية. ويقع جيب كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا، وتصل إليه الإمدادات من طريق السكة الحديد انطلاقا من البر الروسي.