الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات في الجزائر

فتح تحقيقات قضائية حول حرائق الغابات في الجزائر
18 أغسطس 2022 18:26

 أعلنت وزارة العدل الجزائرية ، اليوم الخميس،  فتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول حرائق الغابات للتأكد من مصدرها بعد  وقوع العديد من الوفيات .
وقالت الوزارة ، في بيان أوردته الإذاعة الجزائرية  عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إنه "على أثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن التي أدت إلى وقوع العديد من الوفيات واتلاف المساحات الغابية والبنايات، أمرت نيابات الجمهورية المختصة بفتح تحقيقات قضائية ضد مجهولين حول هذه الوقائع للتأكد من مصدرها إن كان إجراميا و تحديد الفاعلين عند الاقتضاء قصد متابعتهم قضائيا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقا لقوانين الجمهورية".
بدوره ، أعلن الوزير الأول  (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمان الشروع في تعويض المتضررين من حرائق الغابات بداية من الأسبوع المقبل.
وقال عبد الرحمان ، من ولاية الطارف التي حل بها للوقوف على مخلفات الحرائق التي مست الولاية، إنه تم "تجنيد مختلف المصالح المختصة ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وحدات الحماية المدنية وقوات الجيش الوطني الشعبي، لإخماد حرائق الغابات التي مست عددا من ولايات شرق البلاد وكذا التكفل بالمصابين  والمتضررين، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية".
وأعلنت وزارة الثقافة الجزائرية تعليق وتأجيل كل التظاهرات الفنية إلى وقت لاحق تضامنًا مع عائلات ضحايا الحرائق.
أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم بارتفاع حصيلة  الضحايا جراء حرائق الغابات في ثلاث  ولايات شرقية ( الطارف وسوق هراس وسطيف ) إلى 37 وفاة.

أخبار ذات صلة
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
مجلس حكماء المسلمين يعزي الجزائر في ضحايا حريق الغابات
المصدر: د ب أ
الجزائر
آخر الأخبار
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
دنيا
"إنفلونزا الطماطم".. عدوى تنتشر بين الأطفال
اليوم 12:39
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
الرياضي
أحمد سالم يحمل علم الإمارات في ختام «التضامن الإسلامي»
اليوم 12:39
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
الرياضي
ميلان وأتالانتا.. «التحدي الأول»!
اليوم 12:26
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
عربي ودولي
أميركا: تصرفات الصين حول تايوان تزيد المخاطر
اليوم 12:16
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
عربي ودولي
الإضرابات تعطل شبكة النقل في لندن
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©