زيلينسكي يطالب بـ"ضمان سلامة" محطة زابوريجيا النووية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
18 أغسطس 2022 18:17
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى "ضمان سلامة" محطة زابوريجيا النووية عقب لقاء جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وتخضع المحطة لسيطرة روسيا وتتعرض للقصف. وندّد زيلينسكي، عبر موقع تلغرام، بما يحدث في زابوريجيا مضيفا أنه "قد تكون له تداعيات كارثية كبرى على العالم بأسره". وأضاف، عقب مباحثاته مع جوتيريش "ينبغي على الأمم المتحدة إذًا أن تضمن سلامة هذا الموقع الاستراتيجي ونزع السلاح منه". وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن قصف المحطة النووية.