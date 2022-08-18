فنلندا تحقق في خرق مقاتلات روسية مجالها الجوي

اشتبهت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الخميس، في أن طائرتين مقاتلتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي الفنلندي، علما أن هلسنكي مرشحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع جارتها السويد.

وقالت الوزارة، في بيان "يُشتبه في قيام طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز ميغ-31 بانتهاك المجال الجوي الفنلندي في خليج فنلندا قبالة بورفو".

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الجوية الفنلندية أرسلت جهازًا للتعرّف إلى الطائرات، مضيفة أن حرس الحدود الفنلنديين بدأوا "تحقيقًا أوليًا".

استمرّ الحادث دقيقتين تقريبًا عبرت خلالهما المقاتلتين مسافة كيلومتر واحد باتجاه الغرب، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع.

تتشارك فنلندا حدودًا مع روسيا تمتدّ على أكثر من 1300 كيلومتر، ولطالما كانت هلسنكي غير منحازة عسكريًا، غير أنها غيرت موقفها في مايو الماضي حين تقدّمت بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.



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المصدر: آ ف ب