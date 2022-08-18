روسيا تحدد شرطاً لاستخدام الأسلحة النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في «حالات الطوارئ». وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إيفان نيتشايف في إفادة صحفية أن الأسلحة النووية ستستخدم فقط كإجراء «للرد». وأوضح نيتشايف أن روسيا ليست لديها مصلحة في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة.كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال، يوم الثلاثاء، إن موسكو «ليست في حاجة» لاستخدام الأسلحة النووية خلال العملية الحالية في أوكرانيا. ووصف شويغو تكهنات وسائل إعلام بأن موسكو قد تنشر أسلحة نووية أو كيماوية بأنها «محض أكاذيب».